Полмиллиона человек посетили 20 бассейнов под открытым небом в Москве
Фото - © Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
Бассейны под открытым небом пользуются высоким спросом у москвичей и гостей города. В июне и июле их суммарно посетили, как минимум, полмиллиона человек, сообщается на сайте мэра столицы.
Жители мегаполиса отдыхают на 20 площадках с открытыми бассейнами. Есть как городские, так и частные зоны для отдыха.
В открытых бассейнах регулярно фильтруют воду. Еще в них установлено оборудование для комфортного отдыха — душевые кабинки, зонтики и отдельные помещения для смены одежды. На территории есть рестораны.
Ранее в одном из московских фитнес-клубов произошло чрезвычайное происшествие. Работники по ошибке добавили коагулянт для очистки бассейнов в канистру с хлором, что привело к выделению газа. Людей вывели из здания.