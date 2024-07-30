Полмиллиона человек посетили 20 бассейнов под открытым небом в Москве

Бассейны под открытым небом пользуются высоким спросом у москвичей и гостей города. В июне и июле их суммарно посетили, как минимум, полмиллиона человек, сообщается на сайте мэра столицы.

Жители мегаполиса отдыхают на 20 площадках с открытыми бассейнами. Есть как городские, так и частные зоны для отдыха.

В открытых бассейнах регулярно фильтруют воду. Еще в них установлено оборудование для комфортного отдыха — душевые кабинки, зонтики и отдельные помещения для смены одежды. На территории есть рестораны.

Ранее в одном из московских фитнес-клубов произошло чрезвычайное происшествие. Работники по ошибке добавили коагулянт для очистки бассейнов в канистру с хлором, что привело к выделению газа. Людей вывели из здания.