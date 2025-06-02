Полиция задержала подозреваемого в нападении на демонстрантов в Боулдере
Полиция задержала в городе Боулдер (штат Колорадо) подозреваемого в нападении на участников акции в поддержку израильских заложников, сообщает RT.
Отмечается, что личность подозреваемого пока не установлена.
«Он получил легкие травмы и был направлен в больницу», — отметил глава местного отделения полиции Стивен Редферн.
В Боулдере неизвестный с «коктейлями Молотова» атаковал людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. В результате атаки есть пострадавшие.
Ранее Израиль заявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. До этого ВВС страны провели волну ударов, которая поразила свыше 670 объектов ХАМАС в данном регионе.