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Полиция задержала подозреваемого в нападении на демонстрантов в Боулдере

Полиция задержала в городе Боулдер (штат Колорадо) подозреваемого в нападении на участников акции в поддержку израильских заложников, сообщает RT .

Отмечается, что личность подозреваемого пока не установлена.

«Он получил легкие травмы и был направлен в больницу», — отметил глава местного отделения полиции Стивен Редферн.

В Боулдере неизвестный с «коктейлями Молотова» атаковал людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. В результате атаки есть пострадавшие.

Ранее Израиль заявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. До этого ВВС страны провели волну ударов, которая поразила свыше 670 объектов ХАМАС в данном регионе.