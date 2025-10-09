Полиция проводит проверку после запуска салюта на крыше автобуса в Подмосковье

Проверка проводится по факту запуска фейерверков на крыше рейсового автобуса в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ходе мониторинга Сети правоохранители обнаружили видео, на котором молодые люди залезли на крышу автобуса и во время его движения запустили фейерверк. При этом в полицию об инциденте сообщений не поступало.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности правонарушителей для привлечения их к ответственности.

Ранее 21-летний зацепер прокатился по тоннелю снаружи поезда в метро Москвы. Молодой человек получил административный арест на 7 дней.

