Зацепер прокатился по тоннелю снаружи поезда в метро Москвы и был задержан

На станции «Царицыно» Замоскворецкой линии московского метро молодой человек подошел к поезду, залез за сцепку последнего вагона и проехал по тоннелю до «Орехова». Зацепера задержали полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Правонарушителем оказался 21-летний парень. Он занимался зацеперством ради развлечения.

На него составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Молодой человек получил административный арест на 7 дней.

Москвичам напомнили, что заниматься зацеперством нельзя. Это не только нарушение закона, но и попросту опасно для жизни.

