Полиция опрашивает руководство компании-изготовителя взорвавшихся пейджеров

Правоохранительные органы Тайваня начали проверку фирмы Gold Appolo, которая, предположительно, изготовила взорвавшиеся в Ливане пейджеры. Об этом рассказало информационное СМИ острова «Чжунши Синьвэнван», сообщает ТАСС .

Полиция Тайваня в данный момент опрашивает сотрудников и руководство компании Gold Apollo. Они выясняют, каким образом изготавливались пейджеры и маршрут, по которому товар доставлялся «Хезболле».

До этого в Reuters передавали, что израильский «Моссад» мог установить взрывчатые вещества в пять тыс. пейджеров, которые создали на Тайване. При этом председатель правления компании Gold Apollo Сюй Цингуан опровергал информацию о том, что фирма изготовила устройства, которые сдетонировали на территории Ливана.

Ранее WSJ сообщало, что взорвавшиеся пейджеры были из новой, недавно полученной партии. Из-за детонации получили ранения около четыре тыс. человек. 11 из них умерли.