Полиция Дубая получила на службу 1001-сильный гиперкар Lamborghini Revuelto

Легендарный автопарк полиции Дубая пополнился итальянским гибридным гиперкаром Lamborghini Revuelto, который был доработан в известном немецком тюнинг-ателье Mansory, сообщает Motor.ru .

Суперкар имеет фирменный дизайн дубайской полиции с сине-зеленой полосой и украшен карбоновыми элементами. Он будет нести службу наравне с Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Benz G63 AMG от той же тюнинг-фирмы.

При этом технические параметры гиперкара остались неизменными. Lamborghini оборудован гибридной системой, включающей 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 и 3 электромотора. Общая мощность установки составляет 1001 л. с., что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды и достигать максимальной скорости в 350 км/ч.

Помимо нового тюнингованного Lamborghini Revuelto, у дубайской полиции в автопарке есть Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, Porsche 918, Tesla Cybertruck и другие элитные машины.

