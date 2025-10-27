Полиция Домодедова напомнила жителям не передавать коды из SMS и не поддаваться на телефонные уловки мошенников

С каждым годом случаи телефонного мошенничества становятся все более изощренными. Как распознать злоумышленников и защитить свои средства, рассказал начальник отделения по борьбе с мошенничествами отдела уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово Вадим Ким, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Чаще всего преступления начинаются с телефонного звонка. Звонивший представляется сотрудником банка и сообщает, что с вашими счетами якобы происходят подозрительные операции — например, переводы в „недружественные страны“. Запуганный человек сообщает код из SMS, который открывает доступ к личному кабинету на „Госуслугах“. После этого мошенники звонят снова — уже от имени полиции или Центробанка, убеждая действовать по их указанию. Все это приводит к потере денег», — рассказал Вадим Ким.

По его словам, сегодня жертвами злоумышленников становятся не только пенсионеры, но и несовершеннолетние. Подросткам мошенники внушают, что против их родителей якобы возбуждено дело, и заставляют передавать деньги курьерам или переводить их через банкоматы.

«Любая схема начинается с SMS-кода. Важно быть внимательнее: в сообщении прямо указано — никому не сообщайте данный код, даже сотруднику банка. Если люди будут читать текст внимательно, преступлений станет значительно меньше», — подчеркнул офицер.

Несмотря на коварство схем, ситуация улучшается. В 2025 году количество заявлений о мошенничествах снизилось почти вдвое. Этому способствовало взаимодействие полиции с банками, введение ограничений на переводы и активная профилактическая работа с населением.

«Мы проводим встречи с пенсионерами, уроки безопасности в школах, беседы со студентами — стараемся, чтобы жители Домодедово были информированы и не попадались на уловки мошенников», — отметил Вадим Ким.

Полиция призывает жителей быть бдительными, не доверять телефонным звонкам от «банковских работников» и никогда не сообщать коды, пароли и данные карт посторонним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.