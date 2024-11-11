Полицейские Люберец получили сертификаты на жилье

Глава городского округа Люберцы принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, во время которого он поздравил полицейских и вручил им пять сертификатов на жилье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В торжественном мероприятии приняли участие депутаты округа.

«Людей этой благородной профессии всегда отличали истинный патриотизм, мужество и готовность в любое время дня и ночи прийти на помощь соотечественникам. Люберцы активно растут, всё больше людей выбирают наш округ для жизни, воспитания детей и работы. И с ростом населения, безусловно, возрастает нагрузка на сотрудников органов внутренних дел по обеспечению безопасности. Благодарю Евгения Романцева и весь коллектив МУ МВД России «Люберецкое» за профессионализм, самоотдачу и верность присяге! В этот день особые слова благодарности ветеранам службы. Заложенные вами традиции и сегодня являются ориентирами для новых сотрудников ведомства. Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», — отметил Волков.

По словам председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Владимира Ружицкого, в управлении трудятся свыше 1 тысячи человек. В ветеранской организации — более 1,2 тысячи человек. Он поздравил полицейских с праздником, пожелав, заслуженных профессиональных высот, правильных решений и достойных результатов.

Муниципальный координатор проекта «Женское движение Единой России», депутат округа Елена Верховых с представителями местного отделения Союза женщин России вручила благодарственные письма сотрудницам МУ МВД России «Люберецкое».

«Ваш труд — это надежная опора безопасности для многих. Вы защищаете закон, смело противостоите его нарушителям. Пусть ваша доблесть и честь принесут счастье, а сердце ускоряет ритм лишь от радостных моментов. Ваши добрые поступки дарят вам как моральное, так и материальное удовлетворение», — подчеркнула Верховых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.