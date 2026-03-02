Политолога Шульман* заочно приговорили к году лишения свободы

сегодня в 17:57

Шульман* заочно приговорили к году за уклонение от обязанностей иноагента

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил политолога Екатерину Шульман* к 1 году колонии по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщает 112 .

После начала СВО бывший доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук уехала из России и неоднократно высказывалась против действующей власти РФ и проведения спецоперации.

В марте прошлого года политолога объявили в розыск. В январе 2026 года Шульман* заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента) и арестовали.

Политолог в течение года дважды была оштрафована за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако она продолжила распространять материалы в интернете без соответствующей плашки.

* признана Минюстом РФ иноагентом и включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

