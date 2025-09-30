«Для нас это день возрождения нашей гордости. Первым таким днем было воссоединение с Крымом. С одной стороны, мы показываем свою силу, чтобы нас уважали и с нами считались, с другой, мы защищаем своих людей и помогаем им. Этот день — символ единства нашего народа и его способности защитить себя и свои интересы от внешних посягательств», — сказал Журавлев.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Ранее с праздником россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что вместе граждане защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

