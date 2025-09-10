Эксперт: победа над эскадрой Турции в 1790 г — пример кооперации народов России

235 лет назад произошло морское сражение, которое вошло в историю как пример профессионализма российских моряков. У мыса Тендра эскадра под командованием Федора Ушакова одержала убедительную победу над турецким флотом. О том, как это было, в разговоре с РИАМО рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Музыка.

11 сентября в России празднуется важная историческая дата — День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Тендра. Это сражение, состоявшееся в начале сентября 1790 года, вошло в официальный список Дней воинской славы России.

По словам политолога, силы противников были практически равны. Россия выставила 14 линейных кораблей и 8 фрегатов, поддержанных небольшими судами. Турция располагала примерно таким же количеством крупных боевых кораблей — около 14.

Исход боя решило мастерство российских офицеров. Капитаны Кирилл Шапилов, Роберт Вильсон, Федор Заостровский, Николай Языков, Михаил Обольянинов, Матвей Ельчанинов и Федор Поскочин организовали точный артиллерийский огонь, который оказался решающим фактором победы.

Это сражение стало ярким примером того, как многонациональный российский народ, объединенный общей целью, смог добиться впечатляющего военного успеха.

Русский флот одержал важную победу, которая полностью изменила ход русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Благодаря этому успеху российские корабли получили контроль над Черным морем. Такой поворот событий открыл путь к дальнейшим военным достижениям России, в том числе позволил Суворову успешно штурмовать крепость Измаил.

«Историко-мемориальное значение сражения заключается не только в его военных итогах. Оно служит наглядным примером кооперации и слаженности в работе экипажей, сформированных из представителей различных народов Российской империи. Память о подвиге у Тендры продолжает оставаться актуальным символом патриотизма, профессиональной доблести и преемственности военно-морских традиций, заложенных адмиралом Ушаковым», — рассказал политолог Музыка.

Морская битва произошла 8–9 сентября во время русско-турецкой войны конца XVIII века. Российской эскадрой командовал знаменитый адмирал Федор Ушаков, сумевший разгромить турецкий флот.

Этот праздник был официально установлен в марте 1995 года специальным федеральным законом о памятных датах России.