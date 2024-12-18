Политолог рассказал, что Россия может предложить ценным специалистам-мигрантам

В истории России есть множество примеров, когда граждане других стран вносили неоценимый вклад в развитие страны. Одной из таких гражданок стала императрица Екатерина II. В разговоре с РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский рассказал, что сегодняшняя Россия привлекает внимание достойных мигрантов из тех стран, которые не согласны с ЛГБТ*-повесткой и ценят традиционные семейные ценности.

Для современной России миграционная политика является острой темой, которая часто поднимает волну негатива. Однако, по мнению Барановского, к этому вопросу следует подходить с конструктивными предложениями, а не только критикой. Запретов в миграционном законодательстве уже много, но нужно создать еще и такие условия, чтобы ценные иностранные специалисты могли и хотели остаться в России.

«Во-первых, Россия позиционирует себя как защитница традиционных семейных ценностей. Этот нарратив привлекателен для специалистов тех стран, где практикуются гендерные эксперименты. А, значит, если мы будем делать особый акцент на такую нашу особенность, мы можем привлечь всех несогласных с ЛГБТ*-повесткой граждан западных государств. Во-вторых, нашему государству нужно увеличивать учебную миграцию. Она должна сопровождаться созданием условий для того, чтобы выпускники оставались жить в стране», — рассказал Барановский.

По данным немецкого Центрального регистра за 2006–2021 годы, 48% иностранных выпускников, окончивших образовательные учреждения в Германии, оставались в стране как минимум еще пять лет после окончания обучения, а 38% — еще десять лет. Интеграция образованных студентов-иммигрантов в российскую экономику будет способствовать предотвращению утраты человеческого капитала.

России необходим сбалансированный комплекс мер, помогающий трудолюбивым и талантливым людям реализовывать себя и вносить вклад в развитие России, отсекая тунеядцев и нарушителей порядка, создающих проблемы.

Каждый год 18 декабря мир отмечает Международный день мигранта, призванный привлечь внимание к миллионам людей, вынужденных покидать свои дома в поисках лучшей жизни. Этот день был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2000 году и призван поддерживать права и благополучие мигрантов по всему миру. Отмечая этот день, мировое сообщество стремится стирать границы между народами, развивая понимание и взаимопомощь среди стран и культур, поддерживая диалог и сотрудничество в вопросах миграции, что особенно актуально в свете глобальных вызовов современности.

*Движение признано запрещенным на территории РФ.