Годовщина воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией — это одно из важнейших событий в современной истории РФ, современниками и свидетелями которого нам выпала честь быть. Об этом РИАМО сообщил член экспертного клуба «Дигория», руководитель отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин.

Жители этих исконно русских земель на протяжении многих лет, в том числе с оружием в руках, мужественно отстаивали свое право говорить и мыслить на родном русском языке, чтить память предков и следовать традиционным российским ценностям. Их волеизъявление на референдумах было абсолютно добровольным, оно продемонстрировало неразрывное единство нашего народа, которое не смогли разрушить даже десятилетия искусственного разделения.

«Конечно, процесс интеграции новых регионов в единое правовое и финансовое пространство Российской Федерации — это сложный и многоступенчатый процесс. Но уже сегодня мы видим, как новые регионы при поддержке всей страны восстанавливают города, реконструируют разрушенную инфраструктуру, налаживают экономику и социальную сферу. Это не просто возвращение домой, это начало нового этапа совместного развития, которое укрепит все Россию, повысит ее обороноспособность и научно-промышленный потенциал», — сказал политолог.

По мнению эксперта, грандиозное по историческим меркам дело Россией сделано, впереди ожидается еще большая работа.

«Но главное, что мы уверенно идем по единственно верному историческому пути во главе с нашим национальным лидером. На этом пути мы не можем не столкнуться с вызовами, но Россия — страна-победительница и страна победителей. Поэтому мы обязательно достигнем всех поставленных стратегических целей, в том числе в зоне СВО», — отметил Прокопишин.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Ранее с праздником россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что вместе граждане защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

