Политолог Иванов заявил, что ИИ усиливает, а не заменяет сотрудников

Политолог Игорь Иванов заявил, что искусственный интеллект не вытесняет сотрудников, а повышает их продуктивность и открывает возможности для профессионального роста, сообщает RuNews24.ru .

Искусственный интеллект уже берет на себя рутинные задачи — подготовку писем, отчетов и поиск информации. Однако многие сотрудники по-прежнему воспринимают автоматизацию как угрозу увольнения.

Политолог, исследователь политических коммуникаций, эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА» Игорь Иванов отметил, что подобные страхи сопровождали каждую технологическую волну. По его словам, именно развитие технологий позволило отказаться от тяжелого физического труда и перейти к более интеллектуальной работе.

«ИИ — это не инструмент замены менее эффективного сотрудника, а, скорее, усилитель продуктивности. Он берет на себя рутинные операции и тем самым высвобождает ресурс для задач более высокого уровня: анализа, принятия решений, генерации идей, обучения и профессионального роста», — сообщил эксперт.

Иванов подчеркнул, что эффект от внедрения ИИ важно сделать измеримым. Современные текстовые модели позволяют оценить сэкономленные часы. Когда сотрудник видит конкретный результат, ИИ начинает ассоциироваться не с угрозой, а с личной выгодой.

Эксперт добавил, что ценность специалиста сегодня определяется способностью работать со сложными задачами и новыми инструментами. Владение ИИ становится полноценным профессиональным навыком. Чтобы снизить психологическое напряжение, можно сохранить часть простых задач, которые дают ощущение прогресса и эффективности.

