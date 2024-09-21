Политолог Габдуллин: народное единство и вера в Россию помогают дать отпор врагу

День зарождения российской государственности — это символ величия и единства нашей страны. Этот день напоминает нам о том, как много значит для нас Россия, ее история и культура, сказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

«В 862 году управление Русью в свои руки взяла династия Рюриковичей. С момента, когда на просторах разрозненных славянских племен зародилась идея установления единой политики, начался долгий и трудный путь к тому, чтобы достичь того уровня государственности, что мы имеем сегодня», — рассказал эксперт.

По словам Габдуллина, День зарождения российской государственности — это дата, в которую можно вновь осознать свою принадлежность к великому многонациональному народу России.

«Каждый уважающий себя гражданин и настоящий патриот своей страны помнит о своих корнях, уважает собственную историю и с уверенностью смотрит в славное будущее государства. Россия — это наша гордость, наша сила и наша судьба», — добавил эксперт.

По мнению политолога, любовь к Родине — это не просто высокопарные слова, это действие, особое уважение к истории, культуре и традициям; готовность поддерживать свою страну в трудные времена.

«Важно понимать, что мы все являемся частью большой и единой истории, и именно от нас зависит, каким будет будущее нашей Отчизны», — уверен Габдуллин.

В настоящее время, когда мир сталкивается с глобальными вызовами, нужно обратиться к истории и вспомнить, что в моменты внешних угроз только народное единство и вера в Россию помогали русскому народу дать отпор врагу, заключил политолог.