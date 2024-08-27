Politico: Макрон активно пользуется мессенджером Telegram

Политики Франции, включая главу государства Эммануэля Макрона, активно используют мессенджер Telegram, несмотря на претензии к его основателю Павлу Дурову. Об этом пишет Politico .

По данным издания, французский президент пользуется приложением минимум с начала своего первого президентского срока в 2017 году. У Макрона имеется открытый канал на 37 тыс. подписчиков. У его партии также есть закрытый канал для заявлений прессе. Аналогичный канал есть и у французского МВД.

Несмотря на призывы правительства перейти на другие мессенджеры, французские чиновники и политики продолжают активно использовать Telegram, WhatsApp и Signal, утверждает издание.

Сотрудники французской жандармерии задержали основателя Telegram Павла Дурова вечером 24 августа после того, как его частный джет сел в аэропорту Ле-Бурже. В отношении Дурова идет предварительное расследование по факту соучастия в наркоторговле, отмывании денег, мошенничестве, распространении детского порно и др. Миллиардер находится под арестом.

Ранее Макрон отказался считать решение о задержании Дурова во Франции политическим.