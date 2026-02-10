Полина Диброва заявила о желании выйти замуж за Романа Товстика

Модель и блогер Полина Диброва в интервью сообщила, что хочет выйти замуж за бизнесмена Романа Товстика и не исключает рождения общего ребенка в будущем, сообщает Газета.ru .

Полина Диброва рассказала, что готова вновь стать мамой, но не спешит с этим шагом. Она отметила, что сейчас хочет насладиться периодом влюбленности и быть невестой.

«Готова ли я в ближайшее время снова стать мамой? Готовность, наверное, всегда есть. Но, во-первых, должно прийти время — когда Бог даст. А, во-вторых, мне сейчас очень хочется пожить в другом состоянии: побыть невестой, побыть молодоженами, побыть просто любимой женщиной. Я не спешу. Пусть жизнь будет длинной — мне хочется насладиться каждым ее этапом. Ждать ли новостей о помолвке? Это уже вопрос не ко мне, а к другому человеку», — пояснила Диброва.

В сентябре 2025 года Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально развелись. У бывших супругов трое детей. У нынешнего избранника Полины Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, шестеро детей. Недавно Товстик также завершил бракоразводный процесс с женой Еленой.

Семья Дибровых много лет дружила с бизнесменом и его супругой Еленой. Полина втайне от мужа начала встречаться с Романом. Вся правда вскрылась летом.

Многие пользователи в интернете называют Полину Диброву разлучницей, разрушившей семью Товстика.

