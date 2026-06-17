Поколения Z и альфа уходят из соцсетей в игровые сообщества

Директор по развитию Grand Mobile Александр Язовский сообщил о переходе подростков из классических соцсетей в виртуальные ролевые игры, сообщает Газета.ru .

Классические соцсети теряют статус главной площадки для общения молодежи. По словам Александра Язовского, поколения Z и альфа устали от рекламной перегрузки и фальшивых образов, поэтому ищут более искреннюю среду.

Язовский отметил, что виртуальные ролевые игры дают подросткам возможность влиять на пространство и строить связи. В Grand Mobile, по его данным, 6 млн пользователей ежедневно живут виртуальной жизнью: работают полицейскими или бизнесменами, объединяются в кланы и зарабатывают репутацию.

Психолог, EMDR-терапевт Валерия Лапшина объяснила, что ролевые онлайн-миры могут быть безопасной средой для экспериментов с идентичностью. Риск возникает, когда игра становится единственным убежищем от тревоги или реальных конфликтов.

Лапшина посоветовала родителям оценивать не только время у экрана, но и состояние подростка: сон, аппетит и способность справляться с эмоциями вне игры. На фоне роста аудитории бренды все чаще заходят в игровые миры через цифровые банки, квесты, банкоматы и виртуальные товары.

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