Показ фильма «Северный полюс» войдет в программу Международного арктического форума

Форум, который будет проходить в Мурманске, посвящен актуальным вопросам жизни и развития Арктического региона России.

Картина «Северный полюс» кинокомпании «Русский Север» посвящена событиям в период противостояния двух сверхдержав: СССР и США. В ней повествуется о реальных фактах 1960-х годов, когда первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла подо льдами Северного Ледовитого океана и всплыла вблизи Северного полюса. В главных ролях снимались: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова и Елена Север. Режиссер картины — Александр Котт.

Второй фильм «Деревня вдов» телерадиокомпании «Мир», включенный в программу форума, приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Документальное кино рассказывает о подвиге жителей заполярного села Варзуга, все мужчины которого в годы войны ушли на фронт.

Пронзительный сюжет о человеческой стойкости кинокартины «Северный полюс» восхищает мужеством советских подводников, покоряющих неприступную Арктику. Кинолента раскрывает тесную связь между прошлым и настоящим, выделяя особое значение Арктики.

По словам генерального продюсера и актрисы фильма Елены Север, исследование Арктики и покорение Северного полюса можно сравнить с освоением космоса по своей значимости.

«Это не просто история о смелости и прорывных технологиях советских ученых, это история о людях, которые готовы были пожертвовать собой ради идеи. Наш фильм — напоминание о том, что героизм рождается не в приказах, а в сердце. Арктика имела и имеет огромное геополитическое значение для страны, для ее обороноспособности, для ее влияния в мире», — рассказала она.

Режиссер Александр Котт отметил, что картина рассказывает не только про героическое прошлое, но и про настоящее, когда одно решение может изменить ход истории.

Стоит отметить, что создание исторических фильмов требует больших затрат, и, к счастью, их создатели не всегда стремятся к сиюминутной выгоде, а рассчитывают на долговременную востребованность. Такие фильмы снимаются для того, чтобы привлечь и сохранить внимание к историческому событию, не допустить его забвения, воспитать чувства патриотизма и гражданственности подрастающего поколения, почтить память героев ушедших эпох.

Два фильма, вошедшие в программу МАФ, ярко отражают многогранный портрет нашей страны, подчеркивая важность сохранения истории для будущего России.