Пока деревья не проснулись: какие важные вещи нужно сделать на даче в марте

Чаплин: приехав на дачу после зимы, важно убедиться в отсутствии скоплений воды

Начало дачного сезона — это время, которое важно не упустить, чтобы сохранить будущий урожай. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы РФ Никита Чаплин рассказал, что нужно сделать на участке в марте, сообщает Life.ru .

«Правильная подготовка участка и рассады, своевременная обрезка и обработка от вредителей — залог будущего урожая и комфортного отдыха на природе», — отметил Чаплин.

Приехав на дачу впервые после зимы, очень важно проверить, нет ли где-то скопления воды, а при необходимости сделать дренаж почвы, так как из-за застоя влаги корни растений могут начать гнить, предупредил эксперт.

Затем можно заняться подготовкой почвы к будущим посадкам: для этого нужно сначала убрать прошлогоднюю листву, дождаться, пока земля подсохнет, тогда можно ее перекапывать. Если почва глинистая, стоит добавить песок и перегной, а если песчаная — торф и компост.

Для рассады специалист посоветовал использовать специальные кассеты и торфяные таблетки — это улучшит всхожесть, и, конечно, качественные семена.

А чтобы кроны деревьев лучше проветривались и освещались солнцем, стоит провести обрезку старых, сухих и лишних веток, но делать это нужно, пока деревья не проснулись, отметил Чаплин.