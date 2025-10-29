Появится зависимость: чем могут обернуться занятия с репетитором по видеоиграм

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что занятия с репетиторами по видеоиграм могут привести к росту числа игроманов и финансовым тратам родителей, сообщает NEWS.ru .

Парламентарий выразил опасения по поводу популярности репетиторов по видеоиграм. По его словам, такие занятия могут способствовать развитию игровой зависимости у детей и взрослых, а также привести к дополнительным расходам для родителей.

«Занятия с репетиторами по видеоиграм могут превратиться в игроманию, когда этот процесс настолько затягивает, что не остается времени на учебу у детей или работу у взрослых. Кроме того, будет происходить выкачивание денег из карманов родителей, чтобы повысить свой уровень или получить тактические секреты», — пояснил Нилов.

В то же время депутат отметил, что не все видеоигры одинаково вредны. Он подчеркнул, что стратегические и интеллектуальные игры могут развивать логическое мышление.

«Я бы не стал говорить, что занятия с репетиторами по видеоиграм несут лишь вред. Видеоигры бывают разными: одни требуют насилия, другие — развивают интеллект», — подытожил Нилов.

Ранее сообщалось, что такие игры, как Minecraft и Fortnite, могут повышать риск игровой зависимости у детей из-за наличия лутбоксов — кейсов с предметами, которые можно приобрести за реальные деньги или получить в процессе игры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.