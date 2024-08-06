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Появилось видео удара по оборонному предприятию под Киевом

Появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен прилет по оборонному предприятию в Киевской области Украины. Кадры опубликовал Telegram -канал Shot.

На видео, предположительно, виден прилет в украинском городе Бровары. Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал».

После мощного взрыва над городом поднялся столб дыма.

Ранее политолог рассказал, что главная из проблем, с которой столкнется Украина при эксплуатации F-16, — это постоянный риск уничтожения истребителей в случае их приближения к линии боевого соприкосновения.