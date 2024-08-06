Появилось видео удара по оборонному предприятию под Киевом
Появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен прилет по оборонному предприятию в Киевской области Украины. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
На видео, предположительно, виден прилет в украинском городе Бровары. Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал».
После мощного взрыва над городом поднялся столб дыма.
Ранее политолог рассказал, что главная из проблем, с которой столкнется Украина при эксплуатации F-16, — это постоянный риск уничтожения истребителей в случае их приближения к линии боевого соприкосновения.