Появилось видео с «воскресшим» вором в законе Колей Киргизом

В Петербурге заметили человека, похожего на убитого в 2023 году Колю Киргиза

Представители киргизской диаспоры уверены, что легендарный мафиози Камчибек Кольбаев, известный как Коля Киргиз, которого застрелили в 2023 году, жив. Похожего на бандита человека видели накануне в Санкт-Петербурге, сообщает Mash .

Впервые его заметили в середине лета. Эта информация дошла до диаспоры и до спецслужб, организовавших слежку за похожим человеком. Похудевший и постаревший предполагаемый Коля Киргиз попал на видео.

На опубликованных кадрах он общается с неизвестным в Центральном районе Петербурга. Затем мужчина садится в автомобиль и уезжает.

По официальной версии, мафиози во время отдыха в ресторане ликвидировал спецназ Бишкека. Это произошло 4 октября 2023 года. Выходец из группировки «Братский круг» Коля Киргиз и его телохранители погибли.

Кольбаев был назначен «смотрящим» по Киргизии в 2008 году. Такую «должность» ему дали Дед Хасан и мафиози Япончик. Коля Киргиз брал со всех взятки и торговал людьми, а в 2012 году его включили в список самых крупных мировых наркобаронов.

Ранее стало известно, что члена банды «Цапки» Вячеслава Цеповяза, которого осудили почти на 20 лет после массового убийства фермеров и их детей в станице Кущевской, содержали в ростовском СИЗО-1 в роскошных условиях. Его «отпуск» продлился два года.