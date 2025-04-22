Появилось фото папы римского Франциска в гробу
Фото - © Ватикан опубликовал первые фотографии папы Римского Франциска в гробу
Ватикан опубликовал фотографию папы римского Франциска в гробу. Понтифика умер 21 апреля в возрасте 88 лет, сообщает РИА Новости.
Франциск скончался из-за инсульта, спровоцировавшего острую сердечную недостаточность и кому, заявляли в Ватикане. В последние месяцы жизни понтифик также сильно болел, страдая от хронического бронхита и двусторонней пневмонии. Ранее у Франциска диагностировали диабет второго типа и гипертонию.
Похороны главы Римско-католической церкви будут публичными. Попрощаться с папой римским Франциском смогут все желающие.
Подробнее о биографии понтифика и о том, чем Франциск запомнился людям, читайте в статье РИАМО.