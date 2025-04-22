Появилось фото папы римского Франциска в гробу

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Ватикан опубликовал фотографию папы римского Франциска в гробу. Понтифика умер 21 апреля в возрасте 88 лет, сообщает РИА Новости .

Франциск скончался из-за инсульта, спровоцировавшего острую сердечную недостаточность и кому, заявляли в Ватикане. В последние месяцы жизни понтифик также сильно болел, страдая от хронического бронхита и двусторонней пневмонии. Ранее у Франциска диагностировали диабет второго типа и гипертонию.

Похороны главы Римско-католической церкви будут публичными. Попрощаться с папой римским Франциском смогут все желающие.

Подробнее о биографии понтифика и о том, чем Франциск запомнился людям, читайте в статье РИАМО.