Появились подробности о сестре одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Сестра фигуранта дела о теракте в «Крокусе» три года живет и работает в РФ

Сестра одного из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» уже три года живет и работает в России. Ее брат Хусейн Хамидов* также давно находился в стране, сообщает kp.ru .

Историю рассказал дядя супруга женщины. Манижа прописана в доме у мужа. При этом ее брата семья видела редко. Они знали, что он вместе с родителями купил дом в кишлаке в районе Душанбе, но все три года жил в России.

В апреле этого года правоохранители задержали пять новых подозреваемых в теракте. Четверо из них — граждане Таджикистана, пятый — уроженец республики, но уже получил российское гражданство.

Недавно московский суд продлил фигурантам арест на три месяца. В их числе и Хамидов*. Какую конкретно роль в совершении теракта он сыграл, пока не уточняется.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и начали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Трагедия унесла жизни 145 человек.

* Включен в реестр террористов и экстремистов.