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В Москве суд продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Еще пятерым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гадоеву Ш. Н.*, Исмаилову З. А.*, Солиеву М. А.*, Солиеву У. А.*, Хамидову Х. А.* продлен срок содержания под стражей до 1 декабря 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Какую роль сыграли вышеуказанные фигуранты дела в теракте в «Крокусе», не уточняется. Подозреваемых смогли арестовать в других российских регионах.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник», и начали расстреливать людей, затем подожгли здание. В результате их действий погибли 145 человек.

О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

* Занесены в реестр террористов и экстремистов.