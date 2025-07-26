Появились плесень и грибок: особняк певца Artik в Подмосковье разваливается

Популярный украинский певец Артем Умрихин, более известный как Artik, не стал продавать дом в Подмосковье, несмотря на то, что уехал из России. Но из-за его отсутствия элитное жилье стало разваливаться. Соответствующее видео опубликовал SHOT .

Трехэтажный особняк площадью 622 кв. м расположен в Красногорске. Несмотря на роскошное внутреннее убранство и наличие бассейна, внешний вид здания оставляет желать лучшего. На опубликованных кадрах видно, что в некоторых местах на стенах и потолке дома появились плесень и грибок.

Дом стоимостью около 125 млн рублей явно нуждается в уходе: мох покрыл черепицу, краска отслаивается с крыши, а трубы начали гнить. Территория вокруг жилья Artik тоже запущена — асфальт разрушается, а забор частично обвалился.

Помимо этого подмосковного коттеджа, певец имеет квартиру в московском районе Печатники и нежилое помещение в Царицыне.