Поисковики Шаховской проводили в последний путь 111 солдат ВОВ

В День памяти и скорби участники Шаховского поискового отряда «Поиск» имени Ольховского Олега Геннадьевича приняли участие в церемонии захоронения 111 солдат и офицеров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администраци Шаховской.

Церемония прошла на территории Гагаринского района в селе Карманово. Именно здесь, на Смоленщине, участники поискового отряда и молодежно-патриотических центров в рамках осенней экспедиции 2024 года нашли останки 30 бойцов. Личность четверых установлена.

Еще один красноармеец — Кропинов Анатолий Иванович будет захоронен рядом с дочерью, на городском кладбище в городе Чебоксары.

Кроме того, отряд «Поиск» передал для захоронения 12 бойцов в Тверскую область. Останки были найдены в рамках весенней экспедиции этого года. Памятная церемония пройдет сегодня в селе Погорелое Городище Тверской области. Всего здесь захоронят останки 42 бойцов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.