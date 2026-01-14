Поиски любви обернулись для 21-летнего челнинца крупными финансовыми потерями

21-летний житель Набережных Челнов, надеявшийся на мимолетное романтическое приключение, в итоге лишился значительной суммы денег, попав в ловушку обманщиков. Оператор на местном производстве стал жертвой распространенной схемы онлайн-мошенничества, сообщает Челны Live .

Увидев привлекательное объявление в интернете, челнинец позвонил по указанному номеру, чтобы связаться с «агентством». Следующие четыре часа мошенники не давали ему опомниться, выманивая деньги под различными предлогами. Сначала его убедили оплатить регистрацию, затем потребовали внести страховой депозит, и в завершение — доплатить за выбор «самой эффектной девушки».

Доверчивый молодой человек перевел на неизвестные счета в общей сложности 45 тысяч рублей. После подтверждения всех платежей связь с «менеджерами» резко оборвалась, их телефоны оказались вне зоны доступа.

Поняв, что вместо желанного свидания он получил лишь финансовые потери, обманутый обратился за помощью в полицию. Стражи порядка установили, что звонки поступали с телефонных номеров, зарегистрированных в Нижегородской и Самарской областях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском причастных к обману «менеджеров».

