«Поиск» с Алисой теперь можно найти прямо в сервисе «Яндекс Путешествия»

В сервисе «Яндекс Путешествия» появились ответы Алисы из «Поиска» Яндекса, которые встроены прямо в приложение, в раздел «Моя поездка». Теперь пользователи смогут оперативно получить информацию, собранную со всего интернета, сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что для этого «Яндекс» использует нейросетевые технологии, помогающие Алисе. Благодаря этому путешественники могут изучать интересные исторические факты, выбирать блюда на пробу и получать помощь при выборе сувениров.

Диалог можно вести на любую интересную тему, например, попросить найти необычные музеи или рассказать городские легенды и найти связанные с ними места. Более того, поиск с Алисой будет полезен семейным путешественникам, он поможет найти необычные факты для детей и сможет ответить на все их вопросы.

Чтобы воспользоваться новой функцией нужно нажать на красно-белую иконку Алисы в правом нижнем углу экрана в разделе «Моя поездка». Локацию поиск учтет автоматически.