Похудевший нижегородский пес Кругетс не может найти хозяев уже год

Прославившийся в соцсетях благодаря своему весу пес по кличке Кругетс похудел, но все еще не может найти хозяев. Он пребывает в одиночестве уже год, сообщает SHOT .

Питомец находится под присмотром врачей в нижегородском госпитале. Кругетс стабильно держится в комфортном весе уже три месяца.

Отмечается, что пес похудел до 49 кг. Он находится в хорошей форме. При этом питомец до сих пор остается без семьи — желающие забрать его еще не нашлись.

В прошлом году 100-килограммовое животное, страдающее от ожирения, нашли волонтеры на одной из улиц Нижнего Новгорода. У пса были пролежни, он не передвигался. Ему пришлось следовать строгой диеты. Также псу вылечили лапы, которые деформировались из-за лишнего веса.

Оптимальными условиями для проживания пса сотрудники приюта считают частный дом с огражденной территорией. Пес прошел вакцинацию и обработку от паразитов.