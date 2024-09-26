Прославившийся в соцсетях Кругетс до сих пор остается в одиночестве

Желающих приютить пса Кругетса в Нижнем Новгороде так и не нашлось

Прославившийся в соцсетях пес по кличке Кругетс по-прежнему находится в нижегородском госпитале. Семью для алабая до сих пор не удалось найти. Никто не высказывает желания приютить собаку, которая ранее столкнулась с проблемой ожирения, сообщает ИА «Время Н» .

Кругетс — это алабай, который оказался брошен своими предыдущими хозяевами. Он жил во дворе, где его перекормили до такой степени, что он не мог нормально передвигаться. Именно в таком тяжелом состоянии его и обнаружили волонтеры в Нижнем Новгороде. После нескольких месяцев лечения и соблюдения диеты Кругетс начал постепенно приходить в себя: к весне его вес составил менее 60 кг.

«Кругетса не забрали. Желающих, к сожалению, не было. Сейчас он находится в госпитале», — поделились волонтеры.

Познакомиться с Кругетсом можно в приюте. Этот пес прошел вакцинацию и обработку от паразитов. Оптимальными условиями для такого «мишки» станет частный дом с огражденной территорией.

Сотрудники приюта также сообщили, что четырех собак, недавно привезенных из зоны СВО, удалось пристроить в хорошие руки. В настоящее время щенки находятся на временной передержке. Они отправятся в новые дома после завершения всех необходимых формальностей.