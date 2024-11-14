«Похоже, они есть»: в конгрессе США искали инопланетян

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Американские конгрессмены и военные обсудили инопланетную жизнь на Земле

В Конгресса США прошли новые слушания по поводу неопознанных летающих объектов, гибридов людей и пришельцев. инопланетных баз на Земле, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The New York Post.

Инициатором слушаний стала член палаты от штата Колорадо Лорен Боберт. Политик считает, что правительство США и Пентагон скрывают информацию о возможных контактах с инопланетянами.

Боберт задала экспертам из числа бывших военных, сотрудников НАСА и журналистам ряд вопросов. Они касались секретных программ по созданию гибридов людей и пришельцев, существования инопланетных подводных баз и НЛО.

Специалисты не дали прямых ответов на вопросы. Однако, при обсуждении доказательств контактов с иными мирами, один из приглашенных заметил: «Похоже, что они есть».

Ранее в США заметили летающую тарелку над одной из военных баз Пентагона.