Огромная летающая тарелка парила в небе над базой ядерного оружия в США

В конгрессе США уже в сентябре могут пройти слушания по факту обнаружения гигантского НЛО недалеко от американской базы ядерного оружия. На них якобы будут представлены «убедительные доказательства» произошедшего, сообщает РЕН ТВ .

По словам сенатора Кирстен Гиллибренд, процесс призван открыть для граждан информацию о НЛО. Она выразила надежду, что в расследование войдут и сообщения непосредственно от тех, кто видел неопознанные объекты. Это благотворно повлияет на работу нового подразделения Пентагона, изучающего такие объекты.

Поводом для начала расследования послужили заявления очевидцев, недавно заметивших огромную летающую тарелку в Монтане неподалеку от базы ВВС США Мальмстром. Согласно их свидетельствам, это был гигантский диск со множеством огоньков и вращающимся огнем внизу. Они подчеркнули, что увиденное — не спутник Starlink.

Гиллибренд считает, что слушания помогут возродить доверие к офису Пентагона по изучению НЛО. По ее мнению, именно он должен стать надежным центром сбора подобной информации.