Похож на шестиметровые фекалии: памятник ветру установили в Свердловской области
Жители Качканар раскритиковали новый памятник ветру, похожий на фекалии
Фото - © SHOT
Памятник ветру установили на въезде в один из городов в Свердловской области. Однако новый арт-объект пришелся не по душе местным жителям, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в городе Качканар. На опубликованных кадрах видно, как рабочие устанавливают неоднозначный памятник на кольце при въезде в город.
Шестиметровая композиция получила название «Памятник ветрам Качканара». Арт-объект был подарен Качканару подрядчиком из Екатеринбурга.
Новый памятник вызвал бурные обсуждения среди местных жителей в соцсетях. Большинство горожан назвали его глыбой фекалий.