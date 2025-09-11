Похож на шестиметровые фекалии: памятник ветру установили в Свердловской области

Жители Качканар раскритиковали новый памятник ветру, похожий на фекалии
Общество
SHOT

Фото - © SHOT

Памятник ветру установили на въезде в один из городов в Свердловской области. Однако новый арт-объект пришелся не по душе местным жителям, сообщает SHOT.

Инцидент произошел в городе Качканар. На опубликованных кадрах видно, как рабочие устанавливают неоднозначный памятник на кольце при въезде в город.

Шестиметровая композиция получила название «Памятник ветрам Качканара». Арт-объект был подарен Качканару подрядчиком из Екатеринбурга.

Новый памятник вызвал бурные обсуждения среди местных жителей в соцсетях. Большинство горожан назвали его глыбой фекалий.