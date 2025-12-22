Похолодание и снегопад ожидают Московский регион на этой неделе
Фото - © Медиасток.рф
Текущая неделя в столичном регионе выдастся морозной и с обилием снегопадов, рассказала РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В предстоящее сутки погода ожидается холодная, она будет больше напоминать по температурному режиму январскую. Завтра, 23 декабря, минимальная температура в Москве будет минус 11–13 градусов, по области до минус 15 градусов. Днем морозец сохранится до минус 9 градусов. Наиболее холодная ночь ожидается на среду, температура может опуститься до минус 14 градусов, а днем до минус 5», — рассказала Позднякова.
Она добавила, что до конца календарной недели в столичном регионе ожидается снегопад разной степени интенсивности. Специалист отмечает, что пик этих осадков придется на пятницу 26 декабря.
Ранее Позднякова сообщила РИАМО, что 31 декабря в столичном регионе будет снежным и не исключено, что с небольшими морозами. Более точный прогноз на эту праздничную дату стоит уточнить за 5 дней.
