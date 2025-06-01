сегодня в 07:10

Похолодание и дождь ожидаются в Московском регионе 1 июня

В Московском регионе в воскресенье температура опустится до плюс 21 — плюс 23 градусов. Ожидаются осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра.

1 июня в Москве и Подмосковье погода будет облачной с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди.

Ветер будет дуть северо-западный. Его порывы составят 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление — 744 мм рт. ст.

В ночь на 2 июня температура опустится еще ниже, составив плюс 7 — плюс 9 градусов. Осадков не будет. Прогнозируется переменная облачность.

Ранее синоптики предупредили, что первые июньские дни окажутся прохладнее майского зноя. Однако дневные значения температуры сохранятся на уровне 19–24 градусов.