Похититель собак в Москве мог зарезать бордер-колли Симу ради лечения дочери

Похититель собак в Новой Москве мог похитить и зарезать бордер-колли по кличке Сима ради лечения дочери, сообщает 112 .

В ноябре 67-летнего Сергея П. и его супругу задержали по подозрению в похищении и убийстве собаки в Новой Москве. Пенсионер признался, что убил животное с помощью ножа и молотка.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Пенсионеру может грозить до 5 лет лишения свободы.

«Вину он признал, он защищает свою семью, якобы он их запугал и они не могли ничего поделать, а собаку он зарезал якобы для дочери, чтобы лечить ее, так как она болеет» — рассказал источник 112.

Предположительно, мясо собаки должно было положительно сказаться на иммунитете дочери мужчины.

