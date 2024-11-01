Председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что политический вектор Великобритании не позволяет стране именоваться великой: общественники обратились в Госдуму с предложением исключить приставку «велико» из названия Великобритании в учебниках, сообщает Life.ru .

По словам Резяпова, сегодня Великобритания погрязла в интригах, провокациях и кризисах, ее можно считать разменной монетой на современной политической арене. Когда-то страна была суверенной державой с сильными лидерами и экономикой, считает общественник.

Кроме того, он добавил, что за последние 2 года на посту премьер-министра Британии сменились 4 человека и, вместо решения внутренних задач, государство активно вмешивается в дела других держав и спонсирует цветные революции, также подчеркнул общественник.

Ранее Великобритания начала крупнейшую более чем за 50 лет реформу министерства обороны: в военном ведомстве создали новый военно-стратегический штаб, которому подчинили начальников штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС.