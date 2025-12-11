Погода в столице может установить новый рекорд по теплу

В Москве в четверг погода может установить новый рекорд по теплу за всю историю метеонаблюдений, сообщает ТАСС .

Как рассказали в Гидрометцентре РФ, днем возможно обновление абсолютного максимума температуры для 11 декабря.

Пока самым теплым 11 декабря в Москве было в 2006 году. В тот день столбики термометров показали плюс 4,8 градуса.

А сейчас мегаполис находится в теплом секторе циклона с юго-западными ветрами. Температура может повыситься до 3-5 градусов. В районе 14 часов термометры на главной московкой метеостанции на ВДНХ показали плюс 2,9 градуса.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в конце недели в регионе ожидается теплая погода: 0 и плюс 2 градуса в четверг и пятницу в Москве ночью, до плюс 4 — днем. В пятницу к концу дня ожидаются осадки, главным образом дождь. А потом придет похолодание.

