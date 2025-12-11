Синоптики пообещали теплую погоду в Москве

Синоптик Позднякова: в конце недели в Москве будет теплая погода

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в столичном регионе ожидается теплая погода: 0 и +2 в четверг и пятницу в Москве ночью, до +4 днем, сообщает «Вечерняя Москва» .

В пятницу к концу дня ожидаются осадки, главным образом дождь. Направление ветра изменится на северо-западное.

В выходные установится типичная для этого времени года погода с переменной облачностью. В субботу возможен небольшой снег, а в воскресенье значительных осадков не предвидится. Вместе с тем, в субботний день усилится северный ветер, местами с порывами до 15 м/с.

Арктический воздух охладит атмосферу до отметок –4…–6 градусов. В воскресенье температурный фон будет колебаться в районе –5…–9 градусов. Это немного прохладнее средних многолетних значений для этого периода.

