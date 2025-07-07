Погода в Петербурге резко ухудшится 8 июля: МЧС выступило с предупреждением

Во вторник, 8 июля, погода в Санкт-Петербурге резко изменится — в городе прогнозируются ливни, грозы и сильный ветер. В некоторых районах порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, сообщает Бриф24 со ссылкой на региональное управление МЧС.

При ухудшении погодных условий петербуржцам и гостям Северной столицы советуют не находиться на открытых пространствах, не приближаться к линиям электропередач и деревьям. Шоферам и пешеходам также следует проявлять особую внимательность.

Между тем жаркая погода ожидается в Московской области до конца недели. Автомобилистов призывают проявлять осторожность во время поездок.

В ближайшие дни на Земле также прогнозируются сильные магнитные бури из-за вспышек на солнце. По информации российских астрономов, возмущения магнитного поля пройдут с 10 по 13 июля.