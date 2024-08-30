Разведчики группировки ВС РФ «Центр» обнаружили иностранный автомат рядом с погибшим бойцом ВСУ. На оружии было оставлено любопытное послание российским военнослужащим, сообщает «Российская газета» .

ВС РФ захватили позиции ВСУ на линии боевого соприкосновения. Разведчики группировки «Центр» опубликовали фото полученных трофеев.

Среди них американские автоматические винтовки М-16, гранаты и гранатометы, массивные военные пауэрбанки и даже полевой телефон Standard Electric 1958 года выпуска.

Но больше всего российские военнослужащие обратили внимание на автомат Калашникова, найденный рядом с погибшим украинским солдатом. На пластиковом магазине было оставлено в некотором роде пророческое для бойца ВСУ послание: «Если хочешь знать цену жизни, спроси у покойника».

Ранее военнопленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать жителей Курской области. Такой приказ Киев дал своим солдатам на случай, если мирные жители региона будут оказывать сопротивление.