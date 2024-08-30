Погибший солдат ВСУ оставил российским бойцам послание на магазине автомата
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Разведчики группировки ВС РФ «Центр» обнаружили иностранный автомат рядом с погибшим бойцом ВСУ. На оружии было оставлено любопытное послание российским военнослужащим, сообщает «Российская газета».
ВС РФ захватили позиции ВСУ на линии боевого соприкосновения. Разведчики группировки «Центр» опубликовали фото полученных трофеев.
Среди них американские автоматические винтовки М-16, гранаты и гранатометы, массивные военные пауэрбанки и даже полевой телефон Standard Electric 1958 года выпуска.
Но больше всего российские военнослужащие обратили внимание на автомат Калашникова, найденный рядом с погибшим украинским солдатом. На пластиковом магазине было оставлено в некотором роде пророческое для бойца ВСУ послание: «Если хочешь знать цену жизни, спроси у покойника».
Ранее военнопленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать жителей Курской области. Такой приказ Киев дал своим солдатам на случай, если мирные жители региона будут оказывать сопротивление.