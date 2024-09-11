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Поезда отправлены в объезд из-за схода с рельсов вагонов в Белгородской области

Пассажирские поезда отправлены в объезд участка в Белгородской области, где с рельсов сошли локомотив и вагоны грузового состава, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, сошедшие вагоны были пустыми.

В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. На месте работают оперативные службы.

В Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов.