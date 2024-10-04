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Подземные укрытия ВСУ в Угледаре перешли под контроль ВС РФ

Вооруженные силы РФ взяли под контроль подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

«Сейчас это все находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил он.

оссийские военнослужащие полностью освободили город Угледар в Донецкой Народной Республике от присутствия Вооруженных сил Украины.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что этот населенный пункт является стратегически важным из-за своего местоположения на стыке запорожского и донецкого фронтов.