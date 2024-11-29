сегодня в 11:57

Подводный кабель между Финляндией и Германией починили

Специалистам удалось устранить разрыв подводного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией. Прямое кабельное соединение восстановлено, сообщает ТАСС .

В заявлении госоператора телекоммуникационной системы Cinia говорится, что неисправность обнаружили рано утром 18 ноября. Ремонт закончили раньше запланированного срока — вечером 28 ноября.

Для восстановления кабеля было необходимо специальное оборудование, но даже несмотря на это, ремонтные работы завершились достаточно быстро. Для их проведения из Франции направили судно Cable Vigilance.

Благодаря оперативному решению задачи по ремонту последствия отключения кабеля для Финляндии и клиентов компаний оказались минимальными. Продолжается выяснение причин произошедшего.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что повреждение телекоммуникационного кабеля C-Lion1 в Балтийском море является диверсией. По его словам, «никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван».