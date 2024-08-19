Подводит здоровье: Ефремова могут отпустить по УДО в декабре

Актер Михаил Ефремов может выйти из белгородской тюрьмы по УДО в декабре из-за крайне слабого здоровья — ему грозит инсульт, сообщает SHOT .

Предварительно, ходатайство об УДО со стороны защиты уже готово. Адвокаты уверены, что их подзащитный выйдет на свободу, даже несмотря на ряд нарушений режима в колонии.

Ходатайство основано на множестве медсправок, подтверждающих плохое состояние здоровья 60-летнего Ефремова. В них расписаны как ранее поставленные ему диагнозы, так и установленные тюремными медиками прогрессирующие заболевания.

Так, артист страдает от транзиторных ишемических атак — они вызывают головные боли и головокружения. Именно из-за этого неврологического недуга Ефремов почувствовал себя плохо в зале суда при слушании дела о смертельном ДТП. Теперь защита будет настаивать на том, что отбывание наказания в колонии закончится для пожилого актера инсультом.

Ефремов отсидел за пьяную аварию 3,5 года из 7,5 назначенных судом. Еще весной его адвокаты пытались подать на УДО, но получили отказ из-за пары нарушений артистом внутреннего распорядка в ИК.