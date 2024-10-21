Подведены итоги профилактических мероприятий в Москве за последние 9 месяцев

Начиная с января 2024 года, инспекторами контрольного комплекса Москвы были проведены свыше 18 тыс. профилактических мероприятий. Такие мероприятия проводят для того, чтобы контролируемые лица знали, какие требования к ним предъявляются и как избежать их нарушения, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«Количество профилактических мероприятий продолжает расти — их число достигло 18 тыс. Это подтверждает, что инспекторы ставят в приоритет задачу превентивной работы. Такой подход позволяет снизить риски нарушений или своевременно их устранить», — сказал Данчиков.

Комитет государственного строительного надзора столицы с начала 2024 года провел на 5% больше, чем годом ранее профилактических мероприятий, которые были направлены на предотвращение нарушений в строительной области — свыше 11 тыс.

Инспекторы объединения административно-технических инспекций столицы применили 2,4 тыс. профилактических мер. Выдали 1,2 тыс. рекомендаций соблюдения обязательных требований.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы провел порядка 1,1 тыс. профилактических мероприятий и выдал свыше 1,7 тыс. рекомендаций соблюдения обязательных требований.

Более 300 профилактических мероприятий за данный период было проведено сотрудниками Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости столицы, из них свыше половины — профилактические визиты.

Для московских предпринимателей в столице работает цифровая платформа «Открытый контроль», на которой можно получить ответы на вопросы контрольной (надзорной) деятельности, пройти профвизит и получить консультацию. Благодаря этому упрощается и становится более прозрачным взаимодействие бизнеса и органов контроля.