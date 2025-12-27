Подростки устроили предновогодний террор фейерверками жителям района в Москве

В преддверии Нового года подростки начали терроризировать местных жителей в столичном районе Западное Дегунино. Дети взрывают мощные петарды и запускают фейерверки с крыш домов, сообщает Baza .

Жители многоэтажек в районе Коровинского шоссе уже более двух недель жалуются на группу подростков. Молодые люди ежедневно устраивают пиротехнические представления под окнами домов. Также фейерверки запускают на детских площадках, и даже с крыш домов. Несколько местных жителей обратились в полицию с просьбой унять юных любителей пиротехники.

На опубликованных кадрах видно, как группа подростков запускает фейерверки с крыши многоквартирного жилого дома.

Примечательно, что в ряде городов Московской области действует запрет на использование петард и салютов, а столичные власти предоставили четкие рекомендации по запуску фейерверков. Так, запуск салютов с крыш или балконов строго запрещен.

