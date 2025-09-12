Подростки Подмосковья могут принять участие в детско-юношеском кинофестивале «Мосты»

Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» при поддержке правительства Тверской области в ноябре 2025 года проводит III детско-юношеский кинофестиваль Центрального федерального округа «Мосты». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Фестиваль направлен на популяризацию киноискусства среди подрастающего поколения, выявление и поддержку юных талантов, а также развитие межрегионального культурного взаимодействия в формате творческого диалога и сотворчества.

Учредители фестиваля — правительство Тверской области и министерство культуры Тверской области, организатор — ГБУК ТОДК «Пролетарка».

За два года проведения фестиваль зарекомендовал себя как востребованная и эффективная площадка для творческого взаимодействия детей и подростков из различных регионов страны. География участников ежегодно расширяется (2023–2024 годы в очном этапе собрал 172 участника из 10 регионов ЦФО).

Фестиваль проводится в два этапа:

заочный (онлайн) этап: до 28 сентября 2025 года;

очный (офлайн) этап: с 2 по 4 ноября 2025 года в г. Тверь, Калининском районе.

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет из регионов ЦФО. Участие в фестивале бесплатное. Работы принимаются в номинациях: анимационное, документальное, игровое кино, репортаж, а также в специальной номинации к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Победители получают дипломы и призы. Педагоги — благодарственные письма. В рамках очного этапа: мастер-классы, кинопоказы и культурно- просветительская программа.

Информация и подача заявок: https://forms.yandex.ru/u/6878bd98068ff0050e320ce7/.

